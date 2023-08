Berglandlauf mit 44. Auflage

Die TSG Bau Hammerbrücke lädt am Samstag zum Berglandlauf ein. Start und Ziel befinden sich am Sportplatz Hammerbrücke. Um 14 Uhr gehen die kleinsten Läuferinnen und Läufer auf die 400 Meter lange Runde der Thierbergstrolche. Um 14.30 Uhr werden die Läufe über 1600, 5000, 10.000 und 15.000 Meter gestartet. Meldungen sind per...