Blau-Weiße nehmen erneut Anlauf

Heimspieltag für die Bezirksliga-Tischtennisspieler der SG Blau-Weiß Reichenbach: Am Samstag, 14 Uhr, empfangen die Vogtländer den TSV 1872 Pobershau in der Turnhalle an der Engen Gasse. Im Hinspiel ging man beim 6:9 im September noch als Verlierer vom Parkett, obwohl eine Punkteteilung möglich war. Starten wird die SG diesmal...