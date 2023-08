Cheermania feiert 20 erfolgreiche Jahre

Ganz schön was los bei Cheermania Auerbach. Nicht nur kündigte der Cheerleaderverein auf den sozialen Medien seine Jubiläumsveranstaltung am Samstag an, um gemeinsam 20 Jahre CMA zu feiern - auch gab er sein neues Team, die "White Maniacs" (Einsteiger/Anfänger) bekannt, die ab dem 1. September an den Start gehen und immer...