Cheermania ist Teil des Nationalteams

Stolz hat der Cheerleading-Verein Cheermania Auerbach (CMA) in den sozialen Netzwerken verkündet, dass er auch in diesem Jahr wieder Athletinnen sowie einen Coach für das deutsche Nationalteam stellt, für welches 2024 die Teilnahme an der WM in Orlando Florida ansteht. Wieder dabei als Teil des Bundestrainerstabs ist Jan...