"Das ist eine geile Geschichte"

Das Saisonfinale in der Fußball-Vogtlandliga ist an Dramatik kaum zu überbieten. Zogen in den vergangenen Wochen der SC Syrau und der VfB Schöneck punktgleich ihre Runden an der Tabellenspitze, konnte der SCS am vergangenen Wochenende den VfB überholen und führt nun mit zwei Punkten Vorsprung die Tabelle an. Während Syrau am Sonntag...