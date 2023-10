Der Aufsteiger bleibt auf einem Abstiegsplatz

Fußball-Landesklasse: SC Syrau unterliegt beim TSV Ifa Chemnitz 1:4 (1:1) - Merkur Oelsnitz siegt 6:2 (2:1)

In der Fußball-Landesklasse hat Aufsteiger SC Syrau am Sonntag eine 1:4-Niederlage beim TSV Ifa Chemnitz einstecken müssen. Damit rutschen die Syrauer auf den zwölften Rang ab, einen Abstiegsplatz. Stein brachte die Syrauer zwar nach 20 Minuten in Führung, bis zur Halbzeitpause verteidigten die Vogtländer jedoch ein...