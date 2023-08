Der Unverwüstliche aus Triebel gewinnt Duathlon bei den Oldies

Lediglich zehn Erwachsene und sechs Kinder waren am Sonntag bei der 19. Oelsnitzer Auflage am Start. Das zuvor ziemlich miese Wetter und ein zeitgleich stattfindender Wettkampf in Rebesgrün kosteten wohl eine höhere Beteiligung.

Klar, der Oelsnitzer Duathlon im Freibad Elstergarten ist und bleibt eine familiäre Veranstaltung, bei der jedermann seine Ausdauer in Sachen Schwimmen und Laufen testen kann. Wirklich viele Teilnehmer verkraftet die Veranstaltung eh nicht. Aber diesmal waren sich die Organisatoren, Klaus Krupke und Peter Plaumann, einig: Die... Klar, der Oelsnitzer Duathlon im Freibad Elstergarten ist und bleibt eine familiäre Veranstaltung, bei der jedermann seine Ausdauer in Sachen Schwimmen und Laufen testen kann. Wirklich viele Teilnehmer verkraftet die Veranstaltung eh nicht. Aber diesmal waren sich die Organisatoren, Klaus Krupke und Peter Plaumann, einig: Die...