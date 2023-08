Die Aufsteiger gewinnen

Am ersten Spieltag der Fußball-Vogtlandliga hat sich der große Titel-Favorit VfB Schöneck mit einem 8:0-Heimsieg gegen die SG Rotschau gleich an die Tabellenspitze gesetzt. Ebenfalls klare Erfolge gelangen am vergangenen Wochenende dem Tabellenzweiten BSV Irfersgrün (5:0 in Kottengrün) sowie dem Dritten Fortuna Plauen (6:2 bei...