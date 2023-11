Die Spannung scheint raus zu sein

In der Fußball-Vogtlandliga schaut am Wochenende alles auf das Spitzenspiel zwischen dem BSV Irfersgrün und dem VfB Schöneck. Neben dem wegweisenden Meisterschaftsduell geht es auch im Tabellenkeller heiß her.

