Drei Kreisligisten gelingt Überraschung

Torreich ist es am Wochenende in der ersten Runde im Wettbewerb um den Fußball-Vogtlandpokal zugegangen. So schoss Bad Brambach Eintracht Auerbach mit 15:0 ab.

Bis auf wenige Ausnahmen haben sich die Favoriten am Wochenende im Fußball-Vogtlandpokal schadlos gehalten - auch wenn es oft brenzlig für die höherklassigen Teams wurde. Alle 14 Vogtlandligisten haben es in die zweite Hauptrunde geschafft.