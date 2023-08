Duell der geballten Offensivstärke

Die Aufsteiger in die Fußball-Vogtlandliga, Wacker Plauen und Lengenfeld, gehen als Tabellenführer in den dritten Spieltag. Das Spitzenspiel der Woche findet aber in Schöneck statt, wo der BSV Irfersgrün zu Gast ist.

Vor dem dritten Spieltag in der Fußball-Vogtlandliga geht die Suche nach der Mannschaft weiter, die dem VfB Schöneck auf dem Weg Richtung Meisterschaft und Aufstiegsspiele im Weg stehen wird. Ein Verein, der sich vor der Saison mit seiner Zielsetzung "50 Punkte" etwas im Understatement geübt hatte, wird den Staffelfavoriten an... Vor dem dritten Spieltag in der Fußball-Vogtlandliga geht die Suche nach der Mannschaft weiter, die dem VfB Schöneck auf dem Weg Richtung Meisterschaft und Aufstiegsspiele im Weg stehen wird. Ein Verein, der sich vor der Saison mit seiner Zielsetzung "50 Punkte" etwas im Understatement geübt hatte, wird den Staffelfavoriten an...