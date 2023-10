Dünne Personaldecke könnte VfB hemmen

Über ein Monat ist vergangen, seit der VfB Lengenfeld (Platz 8) zuletzt ein Spiel in der Handball-Bezirksliga bestritten hat. Am Sonntag, 15 Uhr, geht es zu Hause gegen die HSG Sachsenring (4.) weiter. Trotz der klaren Siege im Hin- und Rückspiel in der vergangenen Saison sieht sich der VfB als Außenseiter im kommenden Match....