"Dummer Fehler" entscheidet

Mit einem weinenden und einem lachen Auge hat Schwergewichtsringer Franz Richter den Weltcup in Zagreb beendet. Zur Medaille reichte es für den Markneukirchener nicht.

Für Franz Richter (130 kg) und Anton Vieweg (97 kg), die beide in der zu Ende gehenden Saison im Bundesligateam des AV Germania Markneukirchen kämpften, ist der Weltcup der Ringer in Zagreb ohne Podestplatzierung zu Ende gegangen. Richter wurde Siebenter, während für Vieweg das Aus in der Hoffnungsrunde kam.