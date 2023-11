Eigentor und Jokertor entscheiden Nachholspiele in Syrau und Schöneck

In der Fußball-Landesklasse und Vogtlandliga sind am Mittwoch die Tabellen begradigt worden. In beiden Duellen fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase.

Der SC Syrau rangiert in der Tabelle der Fußball-Landesklasse West weiter auf einem Abstiegsplatz. Im Nachholspiel am Mittwoch musste sich der Aufsteiger im Heimspiel dem FC Concordia Schneeberg 2:3 geschlagen geben. Bei der Partie, die auf dem Kunstrasenplatz des Vogtlandstadions in Plauen ausgetragen wurde, sorgten Michel Bär (21.) und Tommy... Der SC Syrau rangiert in der Tabelle der Fußball-Landesklasse West weiter auf einem Abstiegsplatz. Im Nachholspiel am Mittwoch musste sich der Aufsteiger im Heimspiel dem FC Concordia Schneeberg 2:3 geschlagen geben. Bei der Partie, die auf dem Kunstrasenplatz des Vogtlandstadions in Plauen ausgetragen wurde, sorgten Michel Bär (21.) und Tommy...