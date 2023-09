Einheimische haben noch Titelchancen

Motorrad-Trial: Finale am Wochenende in Oelsnitz

Die beiden abschließenden Läufe der Ostdeutschen Trialmeisterschaft werden am kommenden Wochenende in Oelsnitz ausgefahren. Auf dem Parcours des MSC Oelsnitz in Industriegebiet am Johannisberg werden rund 70 Motorrad-Geschicklichkeitsfahrer versuchen, verschiedenste Hindernisse zu überwinden. Und das ohne Stillstand des Motors,...