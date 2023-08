Einheit II nimmt erste Pokalhürde

Die zweite Mannschaft des HC Einheit Plauen hat die zweite Runde im Handball-Bezirkspokal erreicht. Die Rot-Weißen bezwangen am Samstag in eigener Halle das Team der HSG Sachsenring mit 33:21 (13:12). Zum Start in die neue Saison der Bezirksliga empfangen die Plauener am Samstag, 19.30 Uhr, den TSV Fortschritt Mittweida. (ban)