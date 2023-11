Einheit steht vor nächster schwerer Prüfung

Handball-Oberliga: Plauener müssen beim Favoritenschreck SG Pirna/Heidenau antreten

Mit drei Spielen in einer Woche, davon zwei auswärts gegen Teams aus dem ersten Tabellendrittel, war und ist der Handball-Oberligist HC Einheit Plauen enorm gefordert. Nach dem 30:24-Heimsieg am vergangenen Samstag gegen Wittenberg und der 24:30-Auswärtsniederlage am Dienstag beim HSV Bad Blankenburg reisen die Plauener (8....