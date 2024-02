Eintracht übernimmt die Tabellenführung

Einen Sieg feiern konnte in der Volleyball-Sachsenklasse am Wochenende nur die Männermannschaft des VSV Eintracht Reichenbach. Die Auswärtspartie beim VfL Wildenfels, zu der auch der VSV Fortuna Göltzschtal am Samstag reiste, gewann Eintracht mit 3:1 (19:25, 25:23, 25:15, 25:19) souverän, nachdem man den ersten Satz noch...