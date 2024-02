Eishockey-Event in Klingenthal: Vogtland Arena reiht sich in besondere Liste ein

Eishockey ohne Dach drüber spielen, das war früher ganz normal. Heute sind Outdoorspiele großes Spektakel. Während Fußball- und Footballstadien zur Gewohnheit wurden, erlebt die Region jetzt eine absolute Premiere.

Ungewöhnliche Orte für Eishockeyspiele kennt die Vergangenheit der Eispiraten Crimmitschau. Unweit des heutigen Kunsteisstadions im Sahnpark wurde in den Anfängen im Freibad gespielt, auch unter der Autobahnbrücke im Ortsteil Frankenhausen liegen die Wurzeln des Eishockeysports in der Stadt. Jetzt schreibt dieser an einer ganz besonderen...