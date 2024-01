EM-Titel geht an "England"

Die Plauener Karl-Marx-Schule ist Europameister: Am vergangenen Freitag hat in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle die Europameisterschaft der Grundschulen im Hallenfußball stattgefunden. Ausgerichtet vom Plauener Diesterweg-Gymnasium wurden den teilnehmenden Grundschulen aus dem Vogtland Länder zugelost, die auch an der Europameisterschaft im...