Ende gut, alles gut: Rodewisch ist weiter

Die Handballwölfe durften zum Schluss noch einmaljubeln. Mit einem 31:30-Pokalerfolg gegen die SG HSC Chemnitz zieht das Team ins Viertelfinale ein.

Genau so hatte man sich den Jahresabschluss gewünscht: Die Rodewischer Handballwölfe haben am vergangenen Samstag ihr Pokal-Heimspiel gegen die SG HSC Chemnitz mit 31:30 (18:17) gewonnen und ziehen somit ins Viertelfinale ein. Dabei unterlagen sie dem Bezirksklasse-Rivalen in der Hinrunde auswärts noch deutlich mit 32:49.