Endrunde der B-Junioren komplett

Bei den B-Junioren wird am kommenden Samstag der Kreismeister im Hallenfußball ermittelt. Am vergangenen Wochenende lösten auch die letzten Mannschaften noch ihr Ticket für das finale Turnier. Dabei treffen am Samstag, ab 10 Uhr in der Plauener Einheit-Arena in der Gruppe A der VFC Plauen, der VfB Auerbach sowie die...