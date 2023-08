Entscheidung fällt in der Nachspielzeit

Zum Saisonauftakt in der Fußball-Landesklasse gelang dem Titelfavoriten aus Oelsnitz am Freitagabend nur ein knapper 3:2- Erfolg bei Aufsteiger SC Syrau. Alle Tore wurden per Kopf erzielt, ausgerechnet Merkurs Neuzugang gelang der Siegtreffer.

Der SV Merkur Oelsnitz hat am Freitagabend beim Aufsteiger SC Syrau mit einem 3:2-Sieg einen erfolgreichen Auftakt in der Fußball-Landesklasse gefeiert und bleibt so saisonübergreifend im 13. Punktspiel in Serie ungeschlagen. 255 Zuschauer sahen eine spielerisch schwache und an Höhepunkten arme erste Halbzeit, eine deutlich...