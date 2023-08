Erlangen II schlägt SV 04 auch diesmal

Der HC Erlangen II hat zum dritten Mal in Folge das Handball-Turnier um den Pokal des Oberbürgermeisters gewonnen. Damit geht die Trophäe nun endgültig in den Besitz der Franken über. Im ersten Spiel des Vorbereitungsturniers standen sich am Samstag Gastgeber SV 04 Oberlosa und das Team von HaSpo Bayreuth gegenüber. Bis zum 5:5...