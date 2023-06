Erlbach gewinnt erstmals Pokal

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben die Kegler des KC Erlbach den Bezirkspokal gewonnen. In einem bis zuletzt nervenaufreibenden Finale erkegelte sich Erlbach den Titel erst wenige Kugeln vor Schluss. Stefan Wolf brachte seine Mannschaft mit der Tagesbestleistung von 625 Holz in Führung. In den weiteren Durchgängen...