Erste Regatta unter neuem Namen

Die erste Regatta unter neuem Vereinsnamen steht für die Oelsnitzer Segler am kommenden Wochenende auf dem Programm. Auch wenn die ehemalige Segelabteilung des TSV Oelsnitz seit ihrem Austritt aus dem Verein in die Eigenständigkeit am 1. Januar 2023 nun Segelclub Pirk heißt, werden die Traditionen des 1961 als BSG Fortschritt...