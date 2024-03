Erster Sieg im neuen Jahr: Stabilitätstest des VfB Auerbach glückt

Mit dem 2:0 gegen den Ludwigsfelder FC hat der vogtländische Fußball-Oberligist seinen ersten Drei-Punkte-Erfolg im neuen Jahr erkämpft. Für Zufriedenheit sorgt das aber noch nicht.

Der VfB Auerbach kam sich in den vergangenen Wochen in der Fußball-Oberliga fast ein bisschen wie im falschen Film vor: Die Mannschaft von Trainer Sven Köhler zeigte über weite Strecken in den Spielen gute Leistungen und hätte einige Zähler mehr verdient gehabt, als am Ende herausgesprungen sind. Nach drei Spielen stand nur ein mageres...