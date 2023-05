Erstligist ist eine Nummer zu groß

Die Verbandsliga-Kegler der SG Grün-Weiß Mehltheuer haben den Einzug in die Endrunde des DKBC-Pokals verpasst. Am Samstag unterlagen die Grün-Weißen auf der Bahn im heimischen "Holzfäller" in ihrer Viertelfinalbegegnung dem favorisierten Erstligaabsteiger SKC Unterharmersbach mit 2:6 (3590:3628). Das klingt zunächst einmal nach...