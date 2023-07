Favoriten setzen sich wieder durch

Über 20 Stunden Beachvolleyball sind am Wochenende beim 21. Reichenbacher Beachcup gespielt wurden. Und obwohl allein am Samstag bei den Männern 22 und bei den Frauen 16 Partien (je zwei Gewinnsätze bis 15 Punkte) auf den Beachvolleyballfeldern des Oberreichenbacher Bads ausgetragen wurden, standen am Sonntag beim Mixed-Turnier...