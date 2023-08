Frauen starten in die neue Saison

In der Fußball-Vogtlandklasse der Frauen steht an diesem Wochenende der erste Spieltag auf dem Programm. Merkur Oelsnitz empfängt am Sonntag um 13 Uhr die SpVgg Grünbach-Falkenstein. Um 14 Uhr, werden die Partien SV Coschütz gegen SV Schreiersgrün und Eintracht Eichigt gegen BC Erlbach angepfiffen. Die Vogtlandklasse startet...