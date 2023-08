Frauenfußball: Vogtländerin Gina Schüller hält jetzt in der 1. Bundesliga

Auch große Träume können in Erfüllung gehen. Beim letzten Interview mit der "Freien Presse" 2020 erzählte Gina Schüller, dass sie es mit RB Leipzig unbedingt in die höchste deutsche Fußball-Spielklasse schaffen will. Nun ist es so weit.

Von der Straßenkickerin zur Bundesliga-Torhüterin: Gina Schüller aus Netzschkau hat die Frauenmannschaft von RB Leipzig seit ihrer Gründung 2016 bis nach ganz oben begleitet. Im April schaffte es ihr Team - schon sechs Spieltage vor Saisonschluss -, den Aufstieg in die 1. Liga perfekt zu machen. "Wir haben auf dem Weg zum DFB-Pokal-Halbfinale... Von der Straßenkickerin zur Bundesliga-Torhüterin: Gina Schüller aus Netzschkau hat die Frauenmannschaft von RB Leipzig seit ihrer Gründung 2016 bis nach ganz oben begleitet. Im April schaffte es ihr Team - schon sechs Spieltage vor Saisonschluss -, den Aufstieg in die 1. Liga perfekt zu machen. "Wir haben auf dem Weg zum DFB-Pokal-Halbfinale...