Freie-Presse-Hallenpokal: Nun greift Merkur ins Geschehen ein

Mit einigen Fans im Rücken - wie hier im Foto aus dem Vorjahr - werden am Samstagnachmittag auch die Landesklasse-Fußballer des SV Merkur Oelsnitz ins Geschehen beim Hallenpokal der Freien Presse eingreifen. Die Oelsnitzer wurden in die letzte der sieben Vorrundengruppen gelost. Dort spielen sie ab 14 Uhr in der Einheit-Arena an der...