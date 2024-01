„Freie-Presse“-Pokal: Landesklasse-Vertreter ziehen in die Endrunde ein

In Zwischenrundengruppe B ließen am Sonntag Merkur Oelsnitz und der SC Syrau nichts anbrennen und lösten ohne Niederlage das Finalticket. Die SG Neustadt hätte im letzten Turnierspiel den Oelsnitzern noch einen Strich durch die Rechnung machen können.

Mit dem SV Merkur Oelsnitz und dem SC Syrau haben am Sonntag in der Zwischenrundengruppe B des Fußball-Hallenpokals der Freien Presse die beiden Mannschaften den Sprung in die Endrunde geschafft, denen es im Vorfeld auch fast alle zugetraut hatten. Im Gleichschritt marschierten die beiden Landesklasse-Vertreter vor den 623 Zuschauern in der...