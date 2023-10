Freude und Sorge zugleich beim TSV

Eisschnelllauf: Mylauer gewinnen Aktion der SGB - Hallenöffnung noch ungewiss

Während in den Eisschnelllauf-Hochburgen Erfurt, Berlin und Inzell die neue Eiszeit bereits begonnen hat, muss sich der TSV Vorwärts Mylau noch etwas gedulden. Für seine Sportler beginnt das Eistraining erst in den Herbstferien. Bis dahin wird - sofern es das Wetter zulässt - auf der heimischen Rollbahn an Ausdauer und Technik...