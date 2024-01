Was ist für den Vogtlandligisten drin? Verpasste der FSV Treuen im Vorjahr den Einzug ins finale Turnier, schaffte man den in diesem Jahr als Gruppenerster der Zwischenrundengruppe A. Müht sich der FSV in der Freiluftsaison (11. Tabellenplatz in der Vogtlandliga) durch die Spielzeit, dürfte die bisherige Leistung unter dem Hallendach für einen...