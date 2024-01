FSV Zwickau oder VfB Auerbach? Alle wollen Zimbo!

Die Oberliga-Fußballer des VfB Auerbach machen sich erneut bereit für einen Test gegen Regionalligist FSV Zwickau. Am Mittwoch sehen sie dann auch ihren verborgten Offensivgaranten wieder.

Im Pokal im November, Anfang des Jahres zweimal beim Hallenturnier in Zwickau – und nun schon wieder. Der VfB Auerbach hat mit dem FSV Zwickau offenbar einen Lieblingsgegner gefunden. Allerdings nur was die Anzahl der Vergleiche angeht. Rein sportlich hagelte es für die Vogtländer in den drei bisherigen Partien dieser Saison drei Niederlagen....