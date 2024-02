Fünf Regionalmeistertitel: Cheermania Auerbach übertrifft sich selbst

Cheermania Auerbach hat am Wochenende sechs Teams zur Regionalmeisterschaft Ost nach Riesa geschickt. Alle holten sich einen Podestplatz, fünfmal hielt man dabei den Siegerpokal in den Händen.

Schöner kann ein langer Wettkampftag wohl nicht enden: Bei der Regionalmeisterschaft Ost in Riesa haben sich am Samstag alle sechs Wettkampfteams von Cheermania Auerbach (CMA) eine Top-2-Platzierung verdient. Als Sahnehäubchen sprangen noch fünf Qualifikationen zur Deutschen (Pokal-)Meisterschaft in sechs Wochen in Bonn heraus. "Wir haben unser...