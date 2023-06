Fußball-Landesklasse: Reichenbacher FC wird zum Meister gekürt

Zwei Spiele in der jüngeren Historie bleiben bei so manchem Fan des Reichenbacher FC noch lange in Erinnerung. Beide Male hieß der Gegner SV Eiche Reichenbrand, der am Sonntag um 15 Uhr zum vorletzten Saison-Heimspiel am Wasserturm gastiert. Die Rede ist von den letzten beiden Auftritten der Reichenbacher im Westen von Chemnitz. Am 26. Juni 2022...