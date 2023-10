Fußball-Oberliga: Auswärtsstärke des VfB Auerbach ist kein Selbstläufer

Am Samstag erwartet die Vogtländer wieder ein Spiel in der Ferne, wo es bislang meist sehr gut für sie lief. Der SV Arnstadt könnte der Serie der Vogtländer aber schon ein Ende setzen.

In diesen Tagen wird VfB-Coach Sven Köhler wohl einige Minuten länger damit verbringen, wenn es darum geht, den Kader für das Oberliga-Fußballspiel zu bestimmen. Denn seine Spieler machen ihm derzeit die Wahl gar nicht so einfach: Das Team ist derzeit gut in Form, hat nun vier Spiele in Serie nicht mehr verloren, darunter sind drei Siege in...