Fußball-Oberliga: Spielplan für VFC Plauen und VfB Auerbach steht fest

Für den VFC Plauen beginnt die neue Saison in der Fußball-Oberliga mit einem Auswärtsspiel im Erzgebirge. Am Wochenende 29./30. Juli treten die Gelb-Schwarzen bei Neuling FSV Marienberg an. Dies ergibt sich aus dem Spielplan, den der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) bekannt gegeben hat. Die Marienberger hatten die vergangene Spielzeit in...