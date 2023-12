Germania Markneukirchen: Das Beste kommt zum Schluss

Mit dem Vogtlandderby gegen Greiz verabschieden sich die Ringer des AV Germania Markneukirchen aus der 1. Bundesliga. Klar, dass zum Saisonfinale zu Hause noch einmal gejubelt werden soll.

Zum Abschied aus der 1. Ringer-Bundesliga steht für den AV Germania Markneukirchen und dessen Fans noch einmal ein besonderer Kampf an: Das Vogtland-Derby gegen den RSV Rotation Greiz, das am Samstagabend ab 19.30 Uhr zum vorerst letztes Mal in der höchsten Kampfklasse die Emotionen hochkochen lassen wird.