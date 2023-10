Gewichtheben: Rodewischer holt Gold

Raphael Friedrich hat sich bei der Deutschen Meisterschaft in Plauen mit großem Vorsprung durchgesetzt. Für zwei seiner Chemnitzer Teamkollegen gab es ebenfalls Edelmetall.

Der Rodewischer Raphael Friedrich hat der Deutschen Meisterschaft im Gewichtheben in Plauen am zweiten Wettkampftag seinen Stempel aufgedrückt. Friedrich, der zum Bundesligateam des Chemnitzer AC gehört, aber bei Einzelwettkämpfen für seinen Heimatverein TSG Rodewisch startet, setzte sich in der Gewichtsklasse bis 96Kilogramm deutlich durch....