Gilde-Team hofft auf Aufstiegsrunde

Das große Saisonfinale in der 2. Luftpistolen-Bundesliga Ost wird auf einer der modernsten Schießstätten in Deutschland ausgerichtet. Wer steigt ab? Wer geht in die Relegation? Wer fährt zur Aufstiegsrunde? Diese Fragen werden am Sonntag geklärt. Mit dem PSV Olympia Berlin II und dem ungeschlagenen Gastgeber aus Frankfurt...