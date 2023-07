Glück und Pech für Pocketbiker

Auf dem Harz-Ring bei Aschersleben in Sachsen-Anhalt sind Kai Hummel aus Rebesgrün und Ron Richter aus Oelsnitz beim vierten Lauf zum ADAC Mini- und Pocketbike-Cup am Start gewesen. Kai Hummel, der in die höchste ADAC-Nachwuchsklasse MiniGP aufgestiegen ist, fuhr dort mit seiner italienischen Ohvale-160-Rennmaschine die soliden...