Grün-Weiß mit nächstem Heimspiel

Die SG Grün-Weiß Mehltheuer empfängt am Samstag, 14 Uhr, in der Verbandsliga der Kegler im heimischen Holzfäller den KSV Ottendorf-Okrilla. Die Gäste sind neu in der Liga, wurden in der vergangenen Saison Meister in der 2. Verbandsliga. In der recht jungen Truppe aus Ottendorf-Okrilla sind jedoch keine unbekannten Namen...