"Grüne Hölle" wird ihrem Namen gerecht

Tischtennis, Landesliga:SpG-Frauen verlieren in Hohenstein-Ernstthal 5:8

Der berüchtigte Spitzname der Turnhalle am Pfaffenberg in Hohenstein-Ernstthal, die "Grüne Hölle", sollte am Freitagabend seinem Namen gerecht werden. Die Landesliga-Tischtennisspielerinnen der SpG Tirpersdorf/Heinsdorfergrund (Platz 6) hatten beim TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal (7.) mit 5:8 das Nachsehen.