Hallenfußball-Pokal: VFC Plauen und Merkur Oelsnitz nicht zu halten

In Vorrundengruppe G des Hallenfußballturniers um den Freie-Presse-Pokal ließen die beiden Favoriten nichts anbrennen. Auch der VfB Lengenfeld löste das Ticket für die Zwischenrunde.

Vor 680 Zuschauern - Rekordbesuch in der Vorrunde - sind am Samstag in der Einheit-Arena an der Plauener Wieprechtstraße die letzten drei Qualifikanten für die Zwischenrunde im Fußball-Hallenpokal der Freien Presse ermittelt worden. Überraschungen blieben dabei aus: Der VFC Plauen, Merkur Oelsnitz und der VfB Lengenfeld schafften den Sprung in...