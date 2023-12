Handball-Oberliga: Oberlosa kürt sich zum Hinrundenmeister

Insgesamt 126 Tore sind am Samstag in den beiden Partien der Handball-Oberliga in Plauen gefallen. Ein Sieg sprang dabei einmal mehr nur für die Schwarz-Gelben heraus.

Die Oberliga-Handballer des SV 04 Oberlosa bleiben nach dem 33:21 (18:10)-Erfolg gegen Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz Spitzenreiter. Stadtrivale HC Einheit Plauen ging im Heimspiel gegen den USV Halle beim 32:40 (13:18) trotz eines guten Starts leer aus und ist Neunter.