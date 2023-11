HC Einheit unterliegt beim Dritten

Handball-Oberliga: 24:30 in Bad Blankenburg

Viel schwerer konnte die Aufgabe für die Oberliga-Handballer des HC Einheit Plauen am Reformationstag kaum sein: In einem Nachholespiel mussten sich die Füchse am Dienstagabend beim Tabellendritten HSV Bad Blankenburg 24:30 (12:15) geschlagen geben. Es war für die Plauener die erste Auswärtsniederlage der Saison. Das Duell...