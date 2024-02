HC Einheit will zu Hause nachlegen

Nach dem Sieg gegen den HSV Apolda wollen die Plauener Oberliga-Handballer auch gegen den HCElbflorenz II die Punkte zu Hause behalten. Ganz einfach wird das für das Team von Jan Richter aber nicht.

Die Oberliga-Handballer des HC Einheit Plauen können am Samstag ab 17 Uhr in der Einheit-Arena mit einem Sieg gegen den HC Elbflorenz 2006 II einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Auch wenn diese Aufgabe ungleich schwerer wird als vor einer Woche beim 34:30-Erfolg gegen den HSV Apolda.